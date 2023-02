Gezonde happen en voetbal bij opening fysiotherapiepraktijk Van Zuilichem

Volledig scherm Het nieuwe pand van Van Zuilichem Zorg werd gistermiddag geopend. Na de officiële opening mocht iedereen zelf een kijkje nemen in het gebouw © Pix4Profs/Marina Popova

Naast de bestaande praktijk in het voormalige politiebureau aan de Mgr. Meeuwissenstraat is een transparante en lichte nieuwbouw verrezen. Dick van Zuilichem begon het bedrijf in in 1976, zijn dochters Marieke en Carry namen de praktijk negen jaar geleden over.

Die blikten bij de opening terug op twee uitdagende jaren bouwen en verbouwen. ,,We hebben in die tijd veel moeten improviseren, want de belangen van de nieuwbouw en de renovatie van de oudbouw stonden vaak haaks op de praktijkvoering’’, vertelde Marieke van Zuilichem over die periode. ,,Maar het duurzame en toekomstbestendige bouwproject is het meer dan waard geweest.’’

Het voltallige college van B en W van Halderberge was aanwezig bij de zeer drukbezochte opening. Burgemeester Bernd Roks was vol lof voor de praktijk waar de nieuwste inzichten in de gezondheidszorg centraal staan, maar waar volgens hem ook wordt gewerkt met ‘hart voor mensen en humor’. ,,Wij zijn trots op zo’n mooie praktijk in onze gemeente.’’

Die combinatie van menselijkheid en wetenschap was precies wat met de vernieuwing is beoogd, legt Carry van Zuilichem uit. ,,Tien jaar geleden ontstond de inspiratie voor een pand dat ruimte biedt om te werken volgens de nieuwste inzichten. Preventie en gezond leven zijn bij ons speerpunten, de patiënt is medeverantwoordelijk voor zijn welzijn.’’

Het moest een transparant, ruim en toegankelijk pand worden, ,,maar waar we ook de rust, gezelligheid en het familiegevoel bewaren.’’ Met het resultaat is ze hartstikke blij. ,,Het wordt een feestje om hier te werken.’’