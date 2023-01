Gewonde man en lege hulzen op straat na schietpartij in Roosendaal, daders mogelijk betrokken bij fataal ongeluk op A16 bij Prinsenbeek

Vechter Noortje (26) gaat door: ‘Ik wil onafhanke­lijk blijven strijden voor mensen met een handicap’

ROOSENDAAL - Noortje van Lith (26) uit Roosendaal verwierf landelijke faam met de brief die ze in 2018 aan premier Mark Rutte schreef. Inmiddels is ze een bekende activiste voor de rechten van mensen met een handicap en droomt ze - net zoals veel 26-jarigen - van een leuke baan en een eigen huisje.

