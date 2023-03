Gewonde in Roosendaal, vermoedelijk door een schietincident

Vierde klasse B Nieuw Borgvliet verrast vriend en vijand: ‘Vorig seizoen werd er soms zelfs niet getraind’

Een topduel in de vierde klasse B: ging BSC of Nieuw Borgvliet zijn kansen op de titel kracht bijzetten door van de ander te winnen? Het werd geen van beide. Een 2-2 gelijkspel was nog het meest gunstig voor lachende derde Rimboe, dat nu gedeeld koploper is, met het opvallend goed presterende Nieuw Borgvliet.