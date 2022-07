Gewonde bij weer een steekincident in Roosendaal, medebewoner aangehouden

ROOSENDAAL - Bij een steekincident in een woning aan de Breitnerlaan in Roosendaal is dinsdagavond een gewonde gevallen. Kort daarna is in dezelfde woning een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom.