Gestolen gegevens weer verdwenen: gehackte woningcorporaties onderhandelen mogelijk met cyberbende Conti

Plofkra­kers vernielden Roosendaal­se juweliers­zaak in anderhalve minuut

ROOSENDAAL - De plofkrakers die in de nacht van 28 februari op 1 maart juwelierszaak Siebel in Roosendaal beroofden, zijn gevlucht met honderden kostbare ringen, kettingen en horloges. In anderhalve minuut sloopten de vier daders met hamers of mokers het interieur van de winkel. Ook reden de dieven in een gestolen auto naar de Designer Outlet.

6 april