Inge (11) en Lianne (13) willen Oranje Leeuwinnen achterna: ‘Zelf voetballen, kijken en dan dromen’

ROOSENDAAL - Lieke Martens, Stefanie van der Gragt of Lenith Beerensteyn. Noem een speelster van het Nederlands elftal dat momenteel meedoet aan het WK voetbal en één ding is zeker: Inge (11) en Lianne (13) uit Heerle kunnen je alles vertellen over deze Oranje Leeuwin.