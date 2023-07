Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Roosendaal vandaag

‘Lekker eten met vrienden in een zomerse vibe’, Appeltje Eitje doet het ook goed in Stadsoe­vers

ROOSENDAAL – Foodtruckfestival Appeltje Eitje streek dit jaar in het Urban Sportspark in de wijk Stadsoevers, en die verhuizing bevalt de organisatie best goed. Niet in de laatste plaats vanwege de aanwezige schaduw, die helpt tegen alle hitterecords van dit seizoen.