Slachtof­fer verkrach­ting vol lof over ex: ‘Alles is leuk aan hem, behalve zijn karakter’

BREDA/ROOSENDAAL - Ja, ze hadden een relatie en ‘dus’ ook seks. Maar dat Mark B. uit Roosendaal zijn vriendin misbruikte wanneer ze helemaal ‘out’ was door drugsgebruik, is ook in een relatie verkrachting. Daarom deed Morgan aangifte tegen haar 24-jarige ex-vriend, met wie ze nog steeds een haat-liefde-verhouding heeft. ,,Ik vind alles leuk aan hem, behalve zijn karakter.”