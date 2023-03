Gemeente Roosendaal compenseert nu ook energielasten verenigingen

Roosendaal­se aangesla­gen, maar niet knock-out: boksster Chelsey Heijnen hekelt boycot WK

Chelsey Heijnen (23) uit Roosendaal is zeer ontstemd. Neerlands beste boksster gaat vanwege een boycot niet naar de WK, die eind maart plaatsvinden in New Delhi. Geen roem en ook geen bom duiten. ,,De sporters zijn weer eens de dupe van gekonkel.” Ze overwoog zelfs om via een omweg toch mee te doen.