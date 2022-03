Gemeente Halderberge vindt Oudenbossche haven aantrekkelijk, maar staat open voor verbetering

Dat schrijft het gemeentebestuur in vragen van VVD-raadslid Harold van Hoof. Op zijn beurt was hij door mensen van de actiegroep ‘Waterpoort naar Rome’ benaderd. Een dertigtal kadebewoners, maar ook booteigenaren is in 2020 begonnen een zwartboek op te stellen. In hun ogen verkeren de steigers in slechte staat, wordt er afvalwater geloosd en is er overlast van groepen jongeren en volwassenen.