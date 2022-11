Gemeente belooft dat verbouwing Geerhoek in Wouw nu snel begint

Wouw op zoek naar losgebro­ken kangoeroe: ‘Heb hem door de hele straat gevolgd’

WOUW - Het was een grote verrassing voor Stijn Boeijen (43) uit Wouw, toen hij woensdagavond de deur uit ging om zijn voetbalteam te trainen. Plots stond hij oog in oog met een kangoeroe. Samen met zijn buurman en assistent-trainer probeerde hij het springgrage beest te vangen, maar hij bleek veel te snel: ,,Het was echt niet bij te benen.” De eigenaar is volgens de politie nog steeds naar de kleine kangoeroe aan het zoeken.

