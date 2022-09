Geld vragen aan patiënten die beroep doen op overbelaste huisartsenpost; gaat dat helpen?

Bietencam­pag­ne weer van start: ‘Ziel weer terug in de fabriek’

DINTELOORD/STAMPERSGAT - De kalkoven is aangestoken, de lopende banden draaien en de eerste gerooide bieten komen binnen. En dat betekent voor Cosun Beet Company de aftrap van bietencampagne. ,,De ziel is weer terug in de fabriek.”

13 september