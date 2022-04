Gehackte woningcorporaties betalen geen losgeld: ‘Wil je meewerken aan criminele praktijken’?

Dat schrijven de woningcorporaties dinsdag in een gezamenlijke verklaring. ,,Je maakt een afweging. Wat is er gestolen, wat ligt er op straat? Wat is onze mores? Wil je meewerken aan criminele praktijken? De gezamenlijke opstelsom was: niet betalen", legt woordvoerder Noud Bex namens de corporaties uit.