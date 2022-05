Geen vergunning voor Vrouwenhof; openluchtvoorstellingen nu in de Tuin van Hasselt

De Draai van de Kaai is klaar voor de nieuwe editie: ‘We staan er goed voor’

ROOSENDAAL - De twee jaren waarin de Draai (van de Kaai) niet is verreden in Roosendaal, hebben natuurlijk sporen nagelaten in de kas van het criterium. ,,De afgelopen twee jaar hebben geld gekost, maar niet veel”, zegt Joost van Oosterhout van de organisatie.

30 mei