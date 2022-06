Geen toekomst meer voor zware ouderenzorg in De Pastorie in Nispen en De Blomhof in Standdaarbuiten

Dat meldt bestuurder Ron Axt van Groenhuysen desgevraagd. Sinds vorig jaar zijn alle 21 locaties van Groenhuysen tegen het licht gehouden met de vraag of zij toekomstbestendig zijn. Daaruit is volgens Axt gebleken dat de zorgcentra in Nispen (20 bewoners) en Standdaarbuiten (30 bewoners) te kleinschalig zijn om in de komende jaren 24/7 verpleegzorg te blijven bieden.