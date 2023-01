Geen apart spoor voor goederentreinen in West-Brabant, staatssecretaris kijkt wel naar overlast

IJsbanen in de regio draaien een goed jaar: ‘Nog nooit zo druk geweest’

STEENBERGEN, WOUW, BERGEN OP ZOOM, HOOGERHEIDE, ROOSENDAAL - Voor de ijsbanen in de regio zit het er weer op. In Steenbergen, Wouw, Bergen op Zoom, Hoogerheide en Roosendaal kunnen de schaatsen weer het vet in. ,,Het was in één woord super”, vat Frenk Theuns van de ijsbaan in Wouw het samen.

8 januari