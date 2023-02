Gedragsdeskundigen adviseren rechtbank in aanloop strafzaak: ‘Tbs voor verdachten Roosendaalse ‘flatmoord’

Landelijke Innovatie­prijs voor Roosendaal­se filosofen

ROOSENDAAL - Het onderwijsbureau Kleine Grote Denkers heeft op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) de Innovatie Publieksprijs gewonnen met hun lesprogramma Denkmat. Kleine Grote Denkers is in Roosendaal opgericht en bevordert het vak filosofie in het basisonderwijs.

7 februari