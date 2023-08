Gastouders Tiemen en Jolanda gunnen Liara (7) een mooie zomervakantie: ‘Alles voor haar glimlach’

Van Gorp was het walhalla voor muzieklief­heb­bers: ‘Persoon­lij­ke aandacht máákte de winkel’

ROOSENDAAL - Na 35 jaar heeft vandaag het laatste couplet voor Van Gorp geklonken. Het bekende Roosendaalse muziekcentrum, waar velen zich als een kind in de snoepwinkel voelen, sluit voorgoed de deuren. ,,Als je een instrument nodig had, was Van Gorp dé plek.”