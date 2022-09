G-krachten in de bocht: karten in Playdôme als opstapje naar competitief racen

Sfeerpop doet naam eer aan: zonnetje schijnt, het is gezellig en de tap staat geen seconde stil

OUD GASTEL - Hooggeëerd publiek: een groot circus vond dit weekend plaats bij Sfeerpop in Oud Gastel. De naam zegt het al, maar de sfeer zat er goed in. De zesde editie van het festival is dan ook meer dan geslaagd, volgens de bezoekers en organisatie.

4 september