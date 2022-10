Flinke rook bij schoorsteenbrand in Roosendaal

COLUMN Verbeter de wereld en doe mee met Sjef

Zijn brief aan de redactie begon zo: ‘Mijn naam is Sjef van Ostaden'. Onwillekeurig plakte ik er de zin ‘En wel hierom’ aan vast. Mensen die net zo senior zijn als ik, weten dat het Van Kooten & De Bie-typetje Cor van der Laak (‘kritisch AVRO-lid’) altijd begon met ‘Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom...'.

28 oktober