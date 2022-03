Fietsersbond eindelijk bij gemeente Roosendaal aan tafel

ROOSENDAAL - ,,De grootste doorbraak is dat we eindelijke met de gemeente Roosendaal aan tafel zitten.” De nieuwe voorzitter Ron Vuijk van de Fietsersbond, afdeling Roosendaal, kan zijn geluk niet op.

Zeker nu de afspraken met de gemeente in een door wethouder Cees Lok ondertekende brief staan. De wethouder schrijft in zijn brief aan de gemeenteraad: ‘De gemeente Roosendaal en de Fietsersbond willen constructief met elkaar samenwerken om fietsen in Roosendaal aantrekkelijker, veiliger en dus leuker te maken.’

Waarbij Lok direct aantekent dat het aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouders is, wat er concreet gedaan gaat worden om dat doel te bereiken. Maar het begin is er. ‘De fietsersbond is zeer tevreden en verheugd zich over de toekomstige samenwerking', schrijft het nieuwe bestuur van de Fietsersbond in Roosendaal op de website fietseninroosendaal.nl.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De turborotonde op de kruising Burgemeester Freijterslaan, Kade en Hulsdonksestraat is in 2007 aangelegd. Er is veel kritiek op. Vooral omdat het verkeer uit alle richtingen lijkt te komen. Fietsverkeer kan namelijk niet helemaal rond rijden. © PETER VAN TRIJEN

De gemeenteraad vroeg recentelijk om een fietsbeleid. Want zoals voorzitter Vuijk onlangs in een interview in deze krant zei heeft de auto het in Roosendaal voor het zeggen. De gemeente wil daar zelf ook iets aan doen ten faveure van de fietsers (en de wandelaars).

Quote We hebben een enquête gehouden waar honderden antwoorden op zijn binnengeko­men Ron Vuijk, Fietsersbond Roosendaal

Zo zou er een fietsbeleid kunnen worden opgesteld. Daar kan een overzichtelijk fietsnetwerk aan worden gehangen. Bovendien zou het uitgangspunt ‘de fietser heeft voorrang’ veel meer kunnen worden toegepast in de gemeente. Verder overleg met de Fietsersbond volgt.

Top 10 of meer

Maar de bond heeft ook eigen ijzers in het vuur. Vuijk: ,,We hebben een enquête gehouden waar honderden antwoorden op zijn binnengekomen. Dat gaat leiden tot een top 10 (of meer) met de ergst knelpunten in Roosendaal. Als we dat overzicht hebben gaan we weer met de gemeente praten. Wat kan snel worden aangepakt? Wat kunnen wij zelf doen? Wat kan de gemeente doen?”

Veel maatregelen kosten veel geld. Vuijk: ,,Er is geld. Er is een overschot van 5 miljoen. Maar als de gemeente dat wil besteden aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, dan moeten wij natuurlijk even dimmen.”