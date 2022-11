Fietser krijgt voorrang bij snel en simpel aan te pakken verkeersknelpunten

Bouwen aan carnavals­wa­gens met vijf truien en een vest aan: in de loods van Cabod in Roosendaal brandt de kachel niet

ROOSENDAAL - De thermometer geeft 2,5 graden Celsius aan en toont het symbooltje van een sneeuwvlok. Het is dus koud in Roosendaal. Dat weten de mannen die op deze winterse dag in november in de loods van Cabod aan hun carnavalswagens bouwen ook.

24 november