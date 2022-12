Fietser krijgt ruim baan op de Parklaan na klachten over veiligheid

Eerder dit jaar trok de Jongerenraad Roosendaal aan de bel over gevaarlijke verkeerssituaties op de Parklaan, nadat uit een enquête van de Fietsersbond ook al bleek dat veel fietsers de weg als onveilig ervaren. Ook bewonersgroepen en de directie van het nabijgelegen Norbertus Gertrudis Lyceum uitten al hun zorgen over de straat, sinds die in 2020 opnieuw werd ingericht.

Daarbij werd het deel vanaf de Lyceumlaan tot aan de Waterstraat versmald, om hardrijden tegen te gaan. Maar het middel bleek erger dan de kwaal, zo oordeelde men al snel. Fietsers, met name groepjes leerlingen van het lyceum, kwamen regelmatig in de verdrukking tegen de verhoogde stoepranden, wanneer zij door automobilisten werden ingehaald.

Automobilisten te gast

Om dat probleem op te lossen, pleitte de Jongerenraad deze zomer voor een apart fietspad in de middenberm, of om het versmalde gedeelte van de weg als fietsstraat in te richten. In overleg met de Fietsersbond heeft de gemeente voor die laatste optie gekozen.