Festival Rooskleurig proeftuin voor herbruikbare drinkbekers: ‘Stad loopt achter qua duurzaamheid’

Hulp bij Huishouden wordt steeds ingewikkel­der in Roosendaal

ROOSENDAAL - Het gaat wethouder René van Ginderen niet lukken. Het contract met de instellingen die in Roosendaal Hulp bij de Huishouding verzorgen, loopt op 1 februari 2023 af. Maar de materie is zo ingewikkeld geworden, dat Van Ginderen er niet in slaagt dan al een nieuw contract op tafel te kunnen leggen.

5 augustus