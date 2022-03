Extra plantenbakken zijn de eerste voorbode van een groenere binnenstad

Roosendaal moet ‘groene parel’ worden: meer natuur in de straten

ROOSENDAAL - Roosendaal moet veel groener worden. Meer bomen en geveltuintjes in de Brugstraat, groenbakken in de Voorstraat, regenwater de grond in laten lopen in plaats van het riool, eenrichtingsverkeer en groenstroken in de Sint Josephstraat, een laantje met beuken op Borchwerf.

20 mei