Expositie in de Kadekerk in Roosendaal

Einde dreigt voor Jeugdcir­cus Don Bosco in Oudenbosch; ‘Veel kinderen hebben sinds corona een andere hobby’

OUDENBOSCH - Jongleren, balanceren op een eenwieler of halsbrekende toeren uithalen in een hoepel, dat leren kinderen al 66 jaar in Oudenbosch. Maar het risico bestaat dat Jeugdcircus Don Bosco de deuren moet sluiten.

20 juli