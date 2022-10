Explosie in woonwijk in Roosendaal, twee woningen beschadigd

Veronica stuurde 42 jaar geleden een kaart naar haar zus vanaf camping Hoeven, maar die duikt nu pas weer op

HOEVEN - Medewerkers van Molecaten Park Bosbad in Hoeven zullen zich even in de ogen hebben gewreven toen ze de post bekeken. Een kaartje dat in 1980 vanaf de camping werd verzonden, is teruggekomen omdat het afleveradres niet is gevonden. De ansichtkaart kwam dus nooit bij Ludwina Verhoeve uit Nieuw-Vennep. ,,Dit is bizar natuurlijk,” reageert ze 42 jaar na het verzenden van het kaartje.

29 september