Excuses voor ophef rond plotselinge afsluiting Wouwbaan: ‘Menselijke fout met alle gevolgen van dien’

Man (25) rijdt 20-jarige aan en botst tegen huis in Sint Willebrord, waarna gevecht uitbreekt

SINT WILLEBRORD - Een inwoner van Barendrecht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto een huis in Sint Willebrord vernield. Hierbij werd een 20-jarige man uit het dorp geraakt. De 25-jarige bestuurder is aangehouden en krijgt poging tot doodslag aangewreven.

22 september