Erehaag voor slachtoffers dramatisch verkeersongeval: 'Samen met familie en vrienden delen we in het verdriet’

Op verzoek van de familie wordt om 15.30 uur een erehaag gevormd in de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. Burgemeester Bernd Roks, die in nauw contact staat met de nabestaanden, laat weten dat na de erehaag inwoners van Bosschenhoofd de mogelijkheid hebben om bij elkaar te komen in de kerk van Bosschenhoofd.

Voor de erehaag wordt de hoofdstraat van Bosschenhoofd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Belangstellenden kunnen langs de kant plaats nemen. Het wordt gevraagd om een losse bloem mee te nemen voor de slachtoffers.

Quote Iedereen leeft mee, samen met familie en vrienden delen we in het verdriet Bernd Roks, Burgemeester gemeente Halderberge

Roks: ,,Het nieuws van het ongeval ging dwars door ons hart, iedereen leeft mee. Samen met de familie en vrienden delen we het verdriet. Op verzoek van één familie wordt er een erehaag gevormd om samen afscheid te nemen. We hopen dat iedereen de wens van de familie voor een besloten afscheid respecteert. Wij nodigen na de erehaag alle inwoners van Bosschenhoofd uit samen te komen in de kerk van Bosschenhoofd om na te praten en gevoelens te delen.”

De uitvaart voor de moeder uit het ander gezin vindt op een ander moment, eveneens in beslotenheid, plaats.

In het gemeentehuis aan de Parklaan 15 in Oudenbosch is deze week een condoleanceregister geopend. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kan men hier terecht.