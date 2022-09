Erehaag slachtoffers verkeersongeval en samenkomst in Bosschenhoofd

Column Wie op hardrijden wil, gaat maar naar een cir­cuit

Wat ging hij weer hard hè!. ‘Onze’ Max. Grand Prix nummer 30 zit in de knip. De wereldtitel nadert in een recordtempo. De voorpagina’s zullen maandag ongetwijfeld weer oranje kleuren. Tegelijkertijd is die van ons vooral gitzwart. Omdat een op papier volwassen man met een gehuurde sportwagen zo nodig keihard over een industrieterrein moest razen.

