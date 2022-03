Elf lijsttrekkers kruisen de degens in het Groot Roosendaals Slotdebat van De Kring en BN DeStem

Zomaar een greep uit de stellingen waar de Roosendaalse lijsttrekkers zondagavond met elkaar over in discussie gaan tijdens het Groot Roosendaals Slotdebat van Cultuurcluster Roosendaal en BN DeStem. Net als vier jaar geleden verzorgen die twee partijen het laatste lijsttrekkersdebat voor deze verkiezingen voordat maandag de stembussen open gaan.

De boksring in

De opzet van het debat is in grote lijnen hetzelfde als vorige keer: in plaats van een statisch gesprek achter tafels, gaan twee lijsttrekkers figuurlijk de boksring met elkaar in . Collega-politici kijken toe en mogen inbreken door een van hun twee ballonnen lek te prikken. Geen ballonnen betekent geen interruptie meer.

Verkiezingsmarkt in foyer

Het debat in De Kring begint om 20.00 uur. Een uur vooraf opent het theater al de deuren voor een verkiezingsmarkt. In de foyer hebben alle partijen een stand met informatie voor de zwevende kiezer. Muziekjournalist Willem Jongeneelen verzorgt de muziek. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het debat is ook via de facebook-pagina's van De Kring en deze krant te volgen. Het slotdebat is natuurlijk ook in het theater zelf live te volgen. Entree is gratis.