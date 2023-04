Een volleybaltoernooi en een platenbeurs in Roosendaal: Dit is er verder nog te doen

Bouwbe­drijf ASK Romein toch failliet verklaard

ROOSENDAAL - Bouwbedrijf ASK Romein International met vestigingen in Roosendaal, Katwijk en Sluiskil, is failliet verklaard. Dat hebben de curatoren Leonard Bijlsma (VDT Advocaten) en Ruud Hermsen (De Voort Advocaten) dinsdag bekendgemaakt.