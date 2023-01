Een soberder plan voor de kerk in Nispen, is dat wèl haalbaar?

Knipogende en zingende robot brengt rollend je eten aan tafel bij Willebror­ds restaurant

SINT WILLEBRORD - Robots die het eten brengen of Happy birthday aan tafel zingen? Bij Chinees wokrestaurant Kong’s Garden in Sint Willebrord rijdt er sinds kort eentje rond. Dé oplossing voor het personeelstekort in de horeca of gewoon een leuke gadget?

24 januari