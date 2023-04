Een lesje ‘dieren in de tuin helpen’ op de eerste Roosendaalse infoboerderij

Record­vangst in Roosendaal: Spanjaard heeft voor vier miljoen euro aan hasj in camper

ROOSENDAAL - Een man uit Spanje (50) die met 950 kilo hasj rondreed op een industrieterrein in Roosendaal is maandagnacht aangehouden. Het spul lag in een camper. Volgens de politie is de geschatte straatwaarde van de drugs zo’n vier miljoen euro.