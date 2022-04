Een gastvrije en schone haven van Oudenbosch: dat wil de Waterpoort naar Rome bereiken

Filmmaker Catharina (24) wil taboe rond menstrua­tie doorbreken: ‘Is niet vies of naar’

Doorlekken, niet durven sporten of bang zijn dat je tampontouwtje zichtbaar is als je gaat zwemmen. Wie menstrueert, herkent het vast en schaamt zich er wellicht voor. Nergens voor nodig, vindt filmmaker Catharina Iosifidis (24). Om dat stigma te doorbreken, maakt ze een korte film over menstruatie. Zwembad De Stok vormde zaterdagochtend het podium voor de opnames.

2 april