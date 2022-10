Drugshandelaren en zwervers ‘verpesten’ het Burg. Coenenpark in Roosendaal

Auto raakt van de weg, botst tegen betonblok en belandt in sloot in Wouwse Plantage: bestuurder gewond

WOUWSE PLANTAGE - Een automobilist is donderdagochtend in Wouwse Plantage met de auto in een sloot beland en gewond geraakt. Op de Westelaarsestraat raakte de bestuurder van de weg en botste het voertuig vervolgens tegen een betonblok. Pas in een slootje kwam de zwaar gehavende wagen tot stilstand.

27 oktober