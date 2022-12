Dringende oproep wethouder Halderberge: zet de verwarming aan in de gymzalen

Groep onderne­mers wil Brainpark uit grond stampen in Roosendaal, met hightech tv-studio en grote evenemen­ten­hal

ROOSENDAAL - Een hightech tv-studio, een evenementenhal zo groot als vroeger Leysdream en via beroepsopleider Curio studiemogelijkheden voor jongeren die de audiovisuele branche in willen. Dat is de kern van Brainpark Roosendaal.

