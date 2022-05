Drie zomerconcerten in Wouw met hapjes op sterrenniveau

De concertreeks Wouwse Zomerzondag - op 3 juli, 17 juli en 4 september - is geïnspireerd op De Amsterdamse Zomer. In de hoofdstad ontstond tijdens de eerste zomer van de coronacrisis het idee om intieme concerten te organiseren in het Olympisch Stadion. Doordat de toeschouwers aan rustig tafeltjes zaten tijdens de shows, paste het concept binnen de coronamaatregelen.

Maar ook nu die zijn afgeschaft, is het format nog populair en verwacht eigenaar Frenk Theuns van de Pastabar dat Wouw er op deze manier een bijzonder nieuw evenement bij heeft. ,,De gemeente is in elk geval erg enthousiast. We zien dit jaar als een try-out om te zien hoe het bevalt. Als het een succes is, kunnen we volgend jaar misschien groter uitpakken.”

Op de Markt, die wordt afgezet met dranghekken, komen honderd tafeltjes te staan, zodat er plek is voor vierhonderd gasten. Bij een entreekaart zitten drie streetfood-gerechtjes inbegrepen, bereid door chef Pieter Bosters van Mijn Keuken (1 Michelinster). Het personeel van De Pastabar bemenst de buitenbars.

Poncho's

De Zomerzondagen duren steeds van 14.00 tot 18.00 uur. Op 3 juli opent tributeband The Eagles Legacy (bekend van SBS6-show The Tribute) het bal. Op 17 juli is het de beurt aan pianist Joël Borelli, die faam maakte bij Crazy Piano’s in Scheveningen en de laatste show deze zomer is van coverband Copycat.

Kaarten zijn online te reserveren via wouwsezomerzondag.nl. Ook bij slecht weer gaan de shows door, zegt Theuns. ,,Het podium is overdekt. En als het écht tegenzit, delen we poncho's uit.”