Dreigende man aangehouden tijdens touwtjespringen in Roosendaalse sportschool

Uilenbraak­bal­len uit elkaar trekken om muizenbot­jes te vinden: het mag weer!

Letterlijk door de modder stampen om beestjes te vinden. Of in een uilenbal op zoek gaan naar muizenbotjes; misschien een beetje vies, maar ook leuk en spannend. De jeugdwerkgroep van natuurvereniging IVN loopt over van de plannen.

31 januari