Drank, drugs en meubilair over het balkon: wat doen Brabantse hotels tegen ongewenste gasten?

Zelftest­jes vliegen de deur uit sinds carnaval

BREDA/ROOSENDAAL - Zelftestje doen als we snotteren of keelpijn hebben? Van het OMT hoeft het niet meer, maar toch testen we massaal. In de carnavalsweek vlogen de zelftesten over de toonbank, zo blijkt uit verkoopcijfers van het Kruidvat en supermarktketen AH. ,,Na carnaval hebben we bijna meer dan 40 procent zelftesten verkocht dan daarvoor”, aldus een AH-woordvoerder.