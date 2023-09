Dr Phunk sluit Sfeerpop af in eigen Oud Gastel: ‘Zonder jou geen wij’

De Kwestie Is de schoolpres­ta­tie-app big brother of houdt goede controle leerlingen van het foute pad?

De school-app levert leerlingen veel stress op. Ouders krijgen op de app direct een melding welke (wan)prestatie hun kind op school heeft geleverd. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de wenselijkheid daarvan. Leerlingen ook. Is dit big brother? Verdienen ze meer vrijheid? Of is controle juist goed? Wat vindt u?