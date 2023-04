Door rasmuzikant Kees Tak is De Vogelmuzikanten al 50 jaar een geliefd orkest

Kamer (bijna) unaniem voor landelijke uitrol West-Brabantse aanpak wegpiraten in Duitse huurboli­des

ROOSENDAAL/DEN HAAG - De succesvolle wijze waarop de politie in West-Brabant jonge gevaarlijke wegpiraten, vaak met criminele achtergrond, in snelle Duitse huurbolides aanpakt, wordt uitgerold over heel Nederland. Dat moet ervoor zorgen dat justitie de peperdure auto makkelijker en langer in beslag kan nemen of zelfs definitief afpakken.