Dode man in woning Roosendaal door misdrijf om het leven gekomen

met videoROOSENDAAL - De dode man die donderdagmiddag in een woning aan de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal is gevonden, is door misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Op de zaak is een Team Grootschalige Opsporing gezet. De identiteit van de man is nog niet vastgesteld.