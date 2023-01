Dit zijn de genomineerden voor de Cultuurprijs Roosendaal 2022

Nieuw dit jaar is de categorie voor (amateur)verenigingen. Dat wordt de vierde Cultuurprijs die te winnen valt, naast de twee bestaande categorieën, voor (professionele) makers en jongeren, én de Wim Schütz-oeuvreprijs.

Bij de professionele makers gaat het dit jaar tussen twee theatervoorstellingen en een documentaire. Cabaretduo Sebas & Wes (Sebastiaan Waegemaekers en Wessel Croonen) zijn genomineerd voor hun met liedjes doorspekte voorstelling Als het morgen maar weer goed is.

Theatercollectief Driemaal Plankenkoorts dingt ook mee: in De Luiten mijmerden spelers Dragan Zuijkerbuijk en Ad Paantjens, exclusief in het RBC-stadion, over ‘hun’ overleden vader zijn liefde voor de Roosendaalse voetbalclub. Derde kanshebber is filmmaker Nick Kawaler, die samen met de jeugdboa's van de gemeente Roosendaal een documentaire maakte over de gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren, getiteld Proost op je gezondheid.

Muzikale strijd bij de verenigingen

De 15-jarige singer-/songwriter Sara van Gaans is de jongste genomineerde bij de jongeren, voor haar lied Horizon, dat ze uitvoerde tijdens het Bevrijdingsconcert. Kunstenaar en illustrator Kim ter Horst (24) maakte expositie THNX over dankbaarheid en schilder/tekenaar Ilse Egelmeers (23) legde haar moeilijke momenten vast in de expositie STORM!.

En tot slot een muzikale strijd in de nieuwe verenigingencategorie. Rockabillyfestival Rockin’ Wouw en dansfestival Roosendaal Danst! maken kans, net als stichting PuurSzang, die in voorstelling Eleanor Rigby een fictieve Beatles-geschiedenis vertelde.

Stemmen kan tot 23 januari via cultuurprijsroosendaal.nl. De uitreiking is op 28 januari in Cultuurhuis Bovendonk.