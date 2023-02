Dit zijn de carnavalsmotto's voor 2024

Meekrap­durp spoelt de kater weg met een duik in de Dintel: ‘Ik ben gelijk lekker wakker!’

STAMPERSGAT - ,,Drie... Twee... Een...” Plons! Daar duiken weer twee piepjonge Meekrapstekertjes van de steiger, pardoes de Dintel in. Een nieuwe carnavalstraditie lijkt geboren in Stampersgat, waar de dinsdag voor het eerst is omgedoopt in ‘Nooit Meer Naar Huis’.