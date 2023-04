Dit is er allemaal te doen op Koningsdag in Roosendaal en de dorpen

PROFIEL Roosendaal­se staalgi­gant bungelt aan zijden draadje: ‘Drama dat zo’n mooi bedrijf eraan gaat’

ROOSENDAAL – De Johan Cruijff Arena, tribunes op Formule 1-circuit Spa Francorchamps of het ING-hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas. Iedereen kent wel een gebouw dat is gemaakt van staal van ASK Romein. Een profiel van de Roosendaalse staalgigant die aan de beademing ligt.