Dief rukt sieraad van hals van man (71) in centrum van Roosendaal

Moeite om personeel te vinden? Niet bij dit nieuwe metaalbe­drijf: ‘Er komen vier sollicita­ties per dag binnen’

OUD GASTEL - Veel bedrijven worstelen om voldoende vakmensen te vinden. Behalve het nieuwe metaalbewerkingsbedrijf 247 TailorSteel in Oud Gastel. ,,We krijgen drie tot vier sollicitaties per dag binnen.”