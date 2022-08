De Vuelta raast door Wouwse Plantage en omgeving, in een kakofonie van kleur en geluid

‘Wolfke’ staat gewoon in het wild in Wouwse Plantage, tussen de andere wielerliefhebbers. Natuurlijk heeft hij vanochtend het parcours verkend, op de fiets. Een kilometer of 110. Het doet hem deugd dat zijn mede-analist bij Vive le Velo Jan Bakelants in de kopgroep zit. ,,Ja, Jantje is mee. Maar het zal niet genoeg zijn.’’ De Wolf hoopt op een Vlaams succes, met sprinter Tim Merlier. ,,Maar pas op é, d’r zijn meer rappe mannen bij.’’