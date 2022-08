De vogelgriep vormt geen gevaar meer, maar voor hoe lang?

Bestelbus bij loods verwoest door vuur in Oud Gastel, brand mogelijk aangesto­ken

OUD GASTEL - Een bestelbus is donderdagnacht onherstelbaar beschadigd bij een autobrand in Oud Gastel. In de bedrijfswagen die aan de Parallelweg Noord stond geparkeerd stonden meerdere gasflessen, die door de brandweer uit de auto zijn gehaald.

29 juli