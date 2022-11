De Tullepetaon is wakker, het drietal gaat door: Roosendaal is klaar voor het carnavalsseizoen

ROOSENDAAL - Priens Markus I, narreke Doremi en sjampetter Rinus voeren ook komend jaar het carnaval in Tullepetaonestad aan. Dat is bekendgemaakt tijdens het Liedjesfestival in een overvolle Kwakkelkooi (schouwburg De Kring).

Daarvoor was de Tullepetaon al traditiegetrouw wakker gezongen op een bomvolle Markt. ,,Het is eindelijk weer carnaval als vanouds”, zegt secretaris Joep van Rijswijk van de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR). ,,Vorig jaar hadden we nog noodgedwongen vaste zitplekken bij het Liedjesfestival, nu kan iedereen weer lekker rondlopen en ouwehoeren. Zoals het hoort.”

Eerbetoon op vinyl

‘s ochtends was het ook al volle bak bij het 11-11-ontbijt, voor het eerst in Café De Veestallen op de Kade, in plaats van in het voorlopig gesloten De Drie Weesgegroetjes. Daar had de SCR ook nog een nieuwtje te melden: het Roosendaolsch Lieke van Kiske Dekkers, dat in 2023 honderd jaar bestaat, is opnieuw op vinyl uitgebracht. ,,Het is inmiddels traditie om bij het ontbijt met een collector’s item te komen”, zegt van Rijswijk.

En dan is dit singletje, waarvan er vierhonderd zijn gedrukt, nu een logische keuze. Niet voor niets is het motto Kende ‘t lieke door de SCR gekozen als eerbetoon aan het lied. ,,Dit lied is een monument dat de carnaval overstijgt”, vindt Van Rijswijk. ,,Veel Roosendaalse woorden zitten in dit lied, door ‘t lieke in ere te houden, geven we ons dialect door aan een nieuwe generatie en houden we de Roosendaalse cultuur in leven.”

Het singletje is voor 11 euro te koop via onslieke.nl.